Для России хотят ввести санкции из-за задержания Навального

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии, заявил, что их страна совместно с главами МИД Латвии и Литвы требуют освобождения российского оппозиционера Алексея Навального. В том случае, если правительство Российской Федерации откажется выполнять данные требования, то страны Прибалтики будут требовать введения санкций Евросоюза. Габриэлюс Ландсбергис, занимающий должность министра иностранных дел Литвы, также поддержал такие действия коллеги.

«ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно рассмотреть вопрос введения ограничительных мер в ответ на этот ужасный шаг», — сообщил дипломат Литвы.