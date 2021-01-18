Эстония предупредила Россию о санкциях из-за задержания Навального

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сделал заявлениео том, что вместе с главами МИД Латвии и Литвы они требуют, чтобы российские власти освободили Алексея Навального.

В случае, если требования не будут соблюдены, страны Прибалтики будут требовать введения санкций ЕС. Также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил в поддержку коллеги.

"ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно рассмотреть вопрос введения ограничительных мер в ответ на этот ужасный шаг", - выразил свою точку позицию Ландсберг в Twitter.

Ранее Алексей Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево", правоохранительные органы пригрозили ему применением силы, если бы политик выразил отказ пройти с ними. Изначально самолёт, в котором летел Алексей со своей женой, должен был сесть во Внуково.