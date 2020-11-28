Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году отменяется

По сообщению Кремля, в 2020 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не планируется.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что необходимо ориентироваться на начало следующего года. Причины отмены послания Федеральному собранию в 2020 году пресс-секретарь не назвал.

Однако ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году состоится. Мероприятие запланировано на 17 декабря, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, конференция пройдет в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Нового-Огарево.