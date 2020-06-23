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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 23 июня

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© Фото: Балтийский завод

Темы дня

Новый глава Контрольно-счётной палаты Петербурга, обращение Путина и испытания «Арктики».

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало избрание нового руководителя Контрольно-счётной палаты Петербурга. Главой контролирующего ведомства назначен Константин Желудков. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров вручил ему удостоверение председателя КСП.

Прошлый глава Контрольно-счётной палаты города Вадим Лопатников тоже подавал документы и был удивлен, когда депутаты не стали выносить его кандидатуру на голосование, ведь «его убедили, что подписи за выдвижение собраны». Вячеслав Макаров выразил благодарность бывшему главе КСП за многолетний добросовестный труд на посту главы палаты и вручил ему почётную грамоту.

Второй темой, согласно «Монитору», стало очередное послание президента РФ к россиянам. В нём Владимир Путин рассказал, что доплаты медицинским работникам продлят до сентября. Родителям детей до 16 лет в июле выплатят дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Для компаний в IT-сфере снизят ставки по страховым взносам с 14% до 7,6%, а налог на прибыль понизят до 3% вместо 20%.

Президент также рассказал, что с 1 июля статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространяться на новое жильё в Москве и Петербурге до 12 млн рублей, в регионах – до 6 млн рублей.

«Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм», – сказал Путин.

Третьей темой дня стало начало заключительного этапа ходовых испытаний крупнейшего в мире атомного ледокола «Арктика». Корабль отправился от достроечной набережной Балтийского завода в Петербурге в Финский залив. Первыми об этом написали Regnum (13:10), «Фонтанка.ру» (14:05) и Piter.tv (14:15).

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будут тестировать характеристики ледокола и проверять работу его систем. После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запанирован на 2020 год.

«Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами. Мы вышли на заключительный этап испытаний, предшествующий вводу судна в эксплуатацию», – заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, «Росбалт», и Piter.tv.

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