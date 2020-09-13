Единый день голосования проходит сегодня в Ленинградской области

Жители области смогут проголосовать почти на тысяче избирательных участках, как сообщает пресс-служба правительства региона. Сегодня здесь проходят выборы губернатора.

Единый день голосования закончится в 20:00 по местному времени. Проголосовать можно в специально организованных для этого помещениях и на дому – в последнем случае потребуется обращение, в устной или письменной форме, с обоснованием уважительной причины. Такое обращение можно подать в участковую избирательную комиссию строго до 14:00 воскресенья.

На должность главы региона соперничают четверо – А. Дрозденко от «Единой России», А. Габитов от «Гражданской платформы», А. Перминов от «Справедливой России» и А. Лебедев от ЛДПР.