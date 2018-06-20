США вышли из Совета ООН по правам человека‍

Соединенные Штаты Америки объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, такое решение Вашингтон принял из-за того, что Совет по правам человека стал «защитником нарушителей прав человека и клоакой политических пристрастий». В качестве примера дипломат назвала вступление в совет Конго и бездеятельность организации в отношении нарушений прав человека в Венесуэле и Иране.

Хейли осудила решение СПЧ поручить международной комиссии расследование нарушений прав человека в Газе. Там с конца марта при столкновениях с израильскими военными погибли несколько десятков палестинцев.

Дипломат подчеркнула, что организация ведет себя лицемерно по отношению к стране. В последние годы в отношении Израиля были приняты более 70 резолюций с критикой, тогда как Тель-Авив, в отличие от Тегерана, обеспечивает высокий уровень защиты прав человека.

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«Я хочу, чтобы было абсолютно ясно, что этот шаг – не отказ от наших обязательств в сфере прав человека. Как раз наоборот. Мы предпринимаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и заботящейся лишь о собственных интересах организации, которая насмехается над правами человека», – сказала Хейли.

В постоянном представительстве России при ООН заявление США о политизации СПЧ считают циничным. Российские дипломаты подчеркнули, что орган «работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества».

«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают», – сказали российские дипломаты.

В Совете Федерации назвали решение Вашингтона проявлением слабости. По словам сенатора Константина Косачева, сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве.

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«Мир ничего не потеряет от выхода США из Совета ООН по правам человека. Выборочная «защита» этих прав – в Сирии, но не в Йемене, в Ливии, но не в Ираке, в Иране, но не в Палестине, имеет мало общего с высокими принципами. Это не более, чем инструмент достижения политических целей», – сказал сенатор Алексей Пушков.

Пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижковский подчеркнул, что Штаты хотели бы превратить СПЧ в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран.

«На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир», – добавил Стржижковский.

Решение Вашингтона выйти из СПЧ не поддержали даже ближайшие союзники. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон почдеркнул, что Совету ООН необходима реформа, но Лондон выходить из организации не собиратся.

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«Поддержка Британией Совета по правам человека остается непоколебимой. Это лучший инструмент, с помощью которого международное сообщество должно бороться с безнаказанностью в несовершенном мире», – отметил глава британского МИД.

Единственной страной, где решение США о выходе из СПЧ восприняли положительно, стал Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поблагодарил Вашингтон за смелость и подчеркнул, что Совет ООН уже давно стал враждебной антиизраильской организацией, которая предала миссию по защите прав человека.

«Выход администрации Трампа из состава СПЧ является печальным отражением однобокой политики США в области прав человека, при которой защита нарушений Израиля от критики становится для США превыше всего», – сказал исполнительный директор неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

По словам заместителя заведующего кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и Америки в МГУ Юрия Рогулева, Вашингтон в этой ситуации решает собственные проблемы. США задолжали ООН крупную сумму денег и не спешат ее отдавать. «Это один из маневров под прикрытием политических соображений, для того, чтобы не платить», – цитирует Рогулева «ПолитЭксперт».

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У Вашингтона есть еще один веский повод покинуть СПЧ. В последнее время Вашингтон проводил критикуемую ООН политику разделения семей нелегальных мигрантов. Обеспокоенность ситуацией выражал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.

«Мысль о том, чтобы какая-либо страна запугивала родителей, обращаясь так с их детьми, – это уже бессовестно. Я призываю Соединенные Штаты немедленно прекратить политику насильственного разделения семей. Я также призываю правительство ратифицировать конвенцию о правах ребёнка, чтобы фундаментальные права детей имели административный статус и находились в центре семейного законодательства и политики», – сказал верховный комиссар ООН.

СПЧ создали в 2006 году без согласования со стороны США. На данный момент нем состоят 47 стран, включая Россию. По словам экспертов, для нашей страны выход Штатов из СПЧ пойдет на пользу. Москва может усилить свои позиции в организации на фоне проявленной Вашингтоном неспособности договариваться.

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