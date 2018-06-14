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Володин: Наказание за соблюдение антироссийских санкций будет административным

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Власти РФ прислушались ко мнению бизнесменов и экспертов, поэтому решили исправить законопроект о наказании за исполнение ограничений против РФ.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти намерены установить административную ответственность за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам депутата, законопроект, который уже был принят в первом чтении, претерпит существенные изменения. Володин отметил, что сейчас рано говорить об окончательной версии документа, поскольку в него вносят коррективы с учетом пожеланий представителей бизнеса и делового сообщества.

Ранее предполагалось, что за исполнение иностранных санкций будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. За совершение действий, «способствующих введению иностранным государством ограничительных мер» депутаты собирались ввести штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на три года.

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Инициатива встретила много критики со стороны специалистов, которые считают, что ужесточение законодательства негативно скажется на развитии бизнеса в России.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

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