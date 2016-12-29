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Трамп: США следует заняться своей жизнью вместо санкций против РФ

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© Фото: Chris Keane / Reuters

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Избранный президент США считает, что "компьютеры сильно усложнили нашу жизнь".

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что Штатам "следует заняться своей жизнью" вместо призывов ввести санкции в отношении России из-за "хакерских атак".

По мнению Трампа, "компьютеры сильно усложнили нашу жизнь", сообщает Reuters. Избранный президент добавил, что "компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит".

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Дональд Трамп также заявил, что он не знает о заявлениях сенатора Линдси Грэма о том, что Россию ждет ужесточение санкций из-за "хакерских атак".

"У нас есть скорость. У нас есть много другого, но я не уверен, что у нас есть та безопасность, в которой мы нуждаемся. Я еще не говорил с сенаторами, однако я определенно сделаю это через какое-то время."

Перед выборами президента США, которые прошли в минувшем ноябре, сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма и документы окружения Хиллари Клинтон, одного из кандидатов в президенты. Информация была украдена хакерами, США позднее стали обвинять Кремль в попытке повлиять на исход голосования.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США введут новые санкции в отношении РФ из-за "вмешательства в выборы" президента Соединенных Штатов уже 29 декабря.

В конце октября 2016 года госсекретарь США Джон Керри заявил, что Евросоюз убедился в продлении антироссийских санкций после того, как Россия посредством хакерских атак якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в Штатах.

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