Трамп: США следует заняться своей жизнью вместо санкций против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что Штатам "следует заняться своей жизнью" вместо призывов ввести санкции в отношении России из-за "хакерских атак".

По мнению Трампа, "компьютеры сильно усложнили нашу жизнь", сообщает Reuters. Избранный президент добавил, что "компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит".

Читать также:

Дональд Трамп - новый президент США: эффект 10-балльного Brexit

Дональд Трамп также заявил, что он не знает о заявлениях сенатора Линдси Грэма о том, что Россию ждет ужесточение санкций из-за "хакерских атак".

"У нас есть скорость. У нас есть много другого, но я не уверен, что у нас есть та безопасность, в которой мы нуждаемся. Я еще не говорил с сенаторами, однако я определенно сделаю это через какое-то время."

Перед выборами президента США, которые прошли в минувшем ноябре, сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма и документы окружения Хиллари Клинтон, одного из кандидатов в президенты. Информация была украдена хакерами, США позднее стали обвинять Кремль в попытке повлиять на исход голосования.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США введут новые санкции в отношении РФ из-за "вмешательства в выборы" президента Соединенных Штатов уже 29 декабря.

В конце октября 2016 года госсекретарь США Джон Керри заявил, что Евросоюз убедился в продлении антироссийских санкций после того, как Россия посредством хакерских атак якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в Штатах.