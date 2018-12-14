ЕС отказался наказывать Россию за конфликт в Керченском проливе

Европейский совет не будет вводить новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.

В документе сказано, что власти стран Евросоюза «выражают крайнюю обеспокоенность» в связи с ситуацией. Они потребовали от России освободить задержанных моряков и вернуть Киеву корабли. «Применению Россией военной силы нет оправдания», – добавили политики.

В ответ на действия Москвы Европейский совет готов «укрепить поддержку пострадавших районов Украины». Тем не менее санккции против России вводиться не будут.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС не смогли договориться об ограничительных мерах.

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Сотрудники ФСБ 25 ноября задержали с применением оружия корабли ВМС Украины в 20 км от берега. Позднее суд арестовал 24 моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Госпогранслужба Украины 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Это связано с военным положением, введенном в государстве из-за конфликта в Керченском проливе.