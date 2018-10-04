Врио полпреда президента в СЗФО стала Любовь Совершаева

Временно исполняющей обязанности полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе стала заместитель полпреда Любовь Совершаева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совершаева будет работать на посту до официального назначения полномочного представителя. В настоящее время точные сроки власти страны не называют.

Любовь Совершаева родилась в Ленинграде в 1956 году, она окончила Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы.

С 1995 по 2000 год Совершаева работала вице-губернатором Ленинградской области. Она занимала должность председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

После ее назначили заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2006 по 2013 года Совершаева была советником председателя совета директоров ОАО «Акционерный Банк «Россия». После ее вернули на должность заместители полпреда.

Предыдущей представитель президента Александр Беглов в среду, 3 октября, стал временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Он сменил Георгия Полтавченко, который руководил городом с 2011 года.

Подробнее об итогах работы Полтавченко в Петербурге можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».