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Правозащитники: В результате авиаудара России в Сирии погибли 44 человека

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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В Министерстве обороны РФ опровергли информацию, заявив, что в ближневосточной стране велись бои между террористами и оппозиционной группировкой.

Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что российские военные самолеты нанесли удар в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По их данным, в результате нападения погибли не менее 44 человек, сообщил «Интерфакс».

Правозащитники заявили, что среди жертв – 11 женщин и шестеро детей. Они отметили, что ранения получили более 60 человек.

По информации «Белых касок», самолеты нанесли удар по рынку возле мечети в Зардане.

В Министерство обороны РФ опровергли информацию об атаке.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», – сказали в ведомстве.

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В Минобороны заявили, что, согласно имеющейся информации, в месте, где якобы произошел авиаудар, велись бои между запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар».

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не допустят военного противостояния двух стран. Он отметил, что мировые лидеры отвечают перед своим народом за мир и спокойствие.

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