Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты нанесут ракетный удар по Сирии. О предстоящей атаке он написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя слова посла РФ в Ливане Александра Засыпкина о готовности защищать ближневосточное государство.

«Россия обещает сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные». Вы не должны быть партнерами с животным, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим», — заявил Трамп.

Заявление президента США прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала, что «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».

«Да, кстати. А инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, — прим. ред.) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — написала Захарова.

В начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. По данным медиков, в результате происшествия погибли не менее 70 человек.

Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

Позднее в ведомстве обвинили Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии. В Минобороны заявили, что два самолета F-15 атаковали правительственный аэродром Тифор управляемыми ракетами со стороны Ливана.

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