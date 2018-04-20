Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния между странами

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не допустят военного противостояния двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстановка на Ближнем Востоке находится в хаосе, она стала представлять угрозу международному миру и безопасности. По его словам, «холодная война вернулась», механизмы и гарантии, существовавшие в прошлом, судя по всему, более не существуют».

Новый виток конфликта в Сирии случился 7 апреля в городе Дума, где, предположительно, было использовано химическое оружие. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада.

Читайте также:

Сирия отправила в Россию две «умные» ракеты Трампа



Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро».

Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение 14 апреля. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал. В пятницу, 20 апреля, Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в попытке зачистить место предполагаемой химической атаки.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.