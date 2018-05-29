  • 29 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 15:19 62.6051  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 15:19 72.3580  
Нефть($) 29.05.2018 75.86 +0.53
Нефть(p) 29.05.2018 4757.54 -3.41

Вице-президент бундестага: Европе не обойтись без России

Автор:


© Фото: Novica / Flickr

Темы дня

Томас Опперман считает, что без участия Москвы невозможно решить ряд проблем.

Вице-президент бундестага и член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил, что европейским странам нужно активнее сотрудничать с Россией. По его мнению, без Москвы невозможно решить различные международные вопросы.

Опперман в статье для газеты Frankfurter Allgemeine отметил, что нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений, который бы привели к возобновлению мира на Украине.

«Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки. Послевоенное устройство Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом», – передает РИА «Новости» слова политика.

Вице-президент бундестага добавил, что президент России Владимир Путин заинтересован в сотрудничестве с западными странами для стимуляции национальной экономики. Опперман предложил встретиться представителям двух государств в неформальной обстановке во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля.

Несмотря на это, политик отметил, что не стоит забывать о позиции России по украинскому конфликту, вопрос Крыма и «кибератакам» хакером на западные страны.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил в поддержку продления антироссийских санкций. Политик заявил, что ослабить ограничения можно после того, как Москва изменит свое поведение. При этом соотечественники Оппермана считают, что санкции вредят лишь европейским странам. Канцлер Австрии Себастьян Курц также отметил, что Европа должна оставаться единой. Он подчеркнул, что считает США ненадежным партнером.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram