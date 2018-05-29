Вице-президент бундестага: Европе не обойтись без России

Вице-президент бундестага и член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил, что европейским странам нужно активнее сотрудничать с Россией. По его мнению, без Москвы невозможно решить различные международные вопросы.

Опперман в статье для газеты Frankfurter Allgemeine отметил, что нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений, который бы привели к возобновлению мира на Украине.

«Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки. Послевоенное устройство Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом», – передает РИА «Новости» слова политика.

Вице-президент бундестага добавил, что президент России Владимир Путин заинтересован в сотрудничестве с западными странами для стимуляции национальной экономики. Опперман предложил встретиться представителям двух государств в неформальной обстановке во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля.

Несмотря на это, политик отметил, что не стоит забывать о позиции России по украинскому конфликту, вопрос Крыма и «кибератакам» хакером на западные страны.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил в поддержку продления антироссийских санкций. Политик заявил, что ослабить ограничения можно после того, как Москва изменит свое поведение. При этом соотечественники Оппермана считают, что санкции вредят лишь европейским странам. Канцлер Австрии Себастьян Курц также отметил, что Европа должна оставаться единой. Он подчеркнул, что считает США ненадежным партнером.

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