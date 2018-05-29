Глава МИД Польши настаивает на продлении антироссийских санкций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал западные страны продлить экономические санкции в отношении России. Об этом сообщило «Польское радио».

По словам главы МИД, ослабить ограничительные меры можно, когда Кремль изменит свое поведение на международной арене. Он подчеркнул, что этого так и не произошло.

Чапутович добавил, что в скором времени направится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где поднимет вопрос о ситуации на востоке Украины и «российской агрессии».

Накануне президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Россия – главная угроза для альянса. Он добавил, что Москва «подрывает элементы международного права».

В начале апреля власти США ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит». В ответ Госдума РФ приняла законопроект о контрсанкциях.

Не все страны согласны с политикой санкций. Власти Германии, а также итальянские политики хотят отменить ограничительные меры, поскольку местный бизнес страдает от них больше, чем Россия.

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