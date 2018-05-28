Канцлер Австрии назвал США ненадежным партнером

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюзу нужно меньше полагаться на Вашингтон, так как он становится ненадежным партнером, сообщает газета Financial Times.

«США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное – Европа должна оставаться единой», – сказал Курц.

В связи с этим политик назвал Brexit «ужасным решением». По мнению канцлера, одной из причин подобного решения Лондона стал миграционный кризис.

Курц подчеркнул, что необходимо бороться с потоками нелегальных мигрантов. В частности, увеличить число сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тыс. человек.

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Brexit – процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза. Соответствующее решение британские власти приняли после референдума, где более 51% жителей проголосовали за отделение от Евросоюза.

После волеизъявления народа премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подал в оставку. Его место заняла действующий премьер-министр Тереза Мэй. Официально процедура Brexit стартовала 29 марта 2017 года. Процесс выхода Британии из ЕС может затянуться до 2019 года из-за сложных переговоров.

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