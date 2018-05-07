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Украинский журналист поблагодарил Россию за Крымский мост

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© Фото: Instagram / @krymsky_bridge

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Матвей Ганапольский заявил, что украинцы с радостью будут пользоваться переправой после «возвращения» Крыма.

Украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство Крымского моста. Он заявил, что жители Украины будут им пользоваться после «возвращения» полуострова Киеву.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», – передает РИА «Новости» слова журналиста.

Ганапольский подчеркнул, что нет никаких проблем в появлении моста, потому что Россия построила его за свой счет.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара назвал слова журналиста «больной фантазией». По словам парламентария, это «никоим образом не влияет на объективную действительность».

«Мы понимаем, что эти заявления, в первую очередь, ориентированы на внутреннюю украинскую аудиторию. Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более», – сказал Ганжара.

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильная часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, будет открыта в мае 2018 года.

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