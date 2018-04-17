Две сирийских авиабазы подверглись ракетному удару в ночь на 17 апреля

В ночь на 17 апреля было совершено два ракетных удара по авиабазам в Сирии. Об атаках сообщили Reuters и местное издание Al Masdar.

Противовоздушной обороне удалось отразить удар по аэродрому Шайрам в провинции Хомс. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений после атаки нет.

Другой удар был нанесен по авиабазе Думайр возле Дамаска. Сирийскими ПВО удалось отразить нападение.

В Пентагоне заявили, что военнослужащие США не проводили операций в Сирии во время атак. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что никаких атак на аэродром Шайрат не было.

Сирийские СМИ возложили ответственность за нападение на израильские войска. В Армии обороны Израиля отказались комментировать атаки.

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В начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро».

Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение 14 апреля. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

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