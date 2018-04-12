Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может скоро, а может и нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ (данная террористическая организация запрещена в России, прим. ред.). Где - "Спасибо, Америка?» – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. По словам президента США, они прилетят – хорошие, новые и «умные». В ответ представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».

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Новый виток конфликта в Сирии случился 7 апреля в городе Дума, где, предположительно, было использовано химическое оружие. Американские власти возложили ответственность за инцидент на правительство Башара Асада. В Минобороны России называют случившееся фейком и провокацией. Договориться о расследовании инцидента Москве и странам Запада пока не удалось.

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