Штаб Собчак возглавил руководитель президентской кампании Ельцина

Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Об этом журналист и телеведущая сообщила во вторник, 24 октября, во время пресс-конференции.

Представляя его, Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году и стоял у истоков телекомпании НТВ.

Пресс-службу кампании возглавит журналист Ксения Чудинова, интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров. Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев, хотя Собчак также упомянула экономиста Андрея Мовчана.

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Ранее, 18 октября, тележурналист и общественный деятель Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: «Хватит! Достали!»