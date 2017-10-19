"Грабли в профиль" и "провокационный фарс": известные россияне о выдвижении Собчак в президенты

Заслуженные кандидаты не одобряют

"Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!»", - заявила потенциальная кандидатка в президенты в своем первом обращении.

Естественно, это не могло не вызвать недовольство тех самых Зюганова и Явлинского, а также Жириновского, о которого Собчак забыла упомянуть. "Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат", – заявил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР считает, что в отличие от Собчак, обладает рядом преимуществ, которые позволят ему претендовать на пост главы государства. "Я 20 лет жил в союзных республиках [СССР]. А за ней что? Питер, Москва", – отметил политик.

Фото: Газета.ру

Решение Собчак побороться за президентское кресло раскритиковал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал телеведущую не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию. Лидер коммунистов также припомнил светской львице ее интервью, в котором она заявила, что ряд событий XX века сделал Россию "страной генетического отребья".

«Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — заключил Зюганов.

Не остался в стороне и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который ранее уже заявлял о своем желании участвовать в мартовских выборах. "Прохоров-2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?" — написал политик в Twitter.

"Это шутка?"

Раскритиковали решение Собчак и некоторые идеологически близкие к ней персоны. "Я много с кем обсуждал это, обычно употребляют неприятное и обидное слово "спойлер". Давайте не будем его употреблять, а будем употреблять более благородное и уважительное слово "соперник". Вот возникает простой вопрос — а если Собчак будет участвовать в выборах, она чей соперник?, - спрашивает журналист Сергей Пархоменко. - Она же не соперник Путина, правда? Она не за этим там участвует, чтобы сделать соперником Путина. Она соперник Навального".

Собчак и Пархоменко. Фото: svoboda.org

В Кремле же выдвижение Собчак сперва и вовсе сочли за шутку. Так воспринял слова телеведущий, к примеру, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Я сначала решил, что это шутка, но мне сказали, что это правда. Ну, хорошо, мы живем в свободной стране, каждый имеет право, есть какие-то правила, подписи надо собрать", — сказал он.

Фурсенко не стал говорить, стал бы он голосовать за Собчак или нет. "Я думаю, что она точно не спойлер", — отметил помощник Путина.

Провокационный фарс

"Надеюсь, что у нее все получится и, может быть, именно она станет первой девушкой-президентом в России», — так отреагировала на выдвижение Собчак ее коллега телеведущая и певица Ольга Бузова. Она также отметила, что Ксения Анатольевна «молодец», «пробует себя в новом амплуа».

Достаточно благосклонно к этому отнеслась и еще одна экс-кандидатка в президенты Ирина Хакамада.

Она отметила, что в условиях, когда оппозиционер Алексей Навальный не имеет возможности выдвинуть свою кандидатуру, "опять сидеть дома и ничего не делать – значит, не увидеть, что представляет собой протест".

"Я прекрасно понимаю, что ее будут обвинять в том, что мало набрала", – сказала Хакамада, добавив, что Навальный бы набрал "точно так же очень мало". Политик также задалась вопросом "А на фига Собчак Кремлю?", так как уверена, что телеведущая не сможет повысить на выборах явку сторонников нынешнего президента РФ Владимира Путина.

"Она может чуть-чуть вытащить молодежь в крупных городах. И все", – допустила Хакамада, отметив, что для власти существуют и риски. "Если у нее все получится и все будет крутым, окажется, что куча народу против всех", – резюмировала Хакамада.

Собчак и Бузова. 2004 год. Фото: Life-Dom2.su

Отреагировал на выдвижение Собчак и известный финансист Андрей Мовчан, которого телеведущая в интервью с Навальным по ошибке назвала Овчаном и Морчаном.

"Шоу «Выборы» предначертано, похоже, ничем не отличаться от своих телевизионных старших сестер – а значит, ему нужен истинный демократ, который должен наглядно показать российскому обществу и зарубежной общественности, как глубоко непопулярны у нас в России либерализм и демократия", - заявил Мовчан.

"«Я прошу вас о помощи. Я надеюсь и рассчитываю на нее», – завершает Ксения Анатольевна свое первое письмо. Я думаю, надо откликнуться на призыв – и не только из галантности. Пусть шанс на строительство реальной демократической силы в России и выглядит совсем призрачным, других у нас просто нет. И даже если шанс так и останется шансом, всем нам, по крайней мере, будет менее скучно смотреть очередное политическое шоу", - добавил он.