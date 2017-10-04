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Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из полиции

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© Фото: Закс.ру

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На Полину Костылеву составили протокол.

Координатора петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Полину Костылеву отпустили из полиции после составления протокола об административном правонарушении, передает «Росбалт».

Полицейские долго не могли принять решения по поводу Костылевой. Сначала ее хотели задержать, потом заставили писать объяснительную, а затем предложили проехать в отдел полиции. Там на нее составили протокол по статье 20.2 ч.1 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Судебное заседание по делу состоится в четверг, 5 октября, в Октябрьском районном суде.

Накануне вечером, 3 октября,  в петербургском штабе Навального прошел обыск. Для проведения экспертизы были изъяты агитационные материалы. Поводом к действиям правоохранителей якобы стала жалоба на расклеенные афиши с информацией о несанкционированном митинге сторонников оппозиционера 7 октября.

Прежде ночью в Петербурге были задержаны три девушки и молодой человек, которые расклеивали афиши о грядущей акции. Их доставили в отдел полиции, но через три часа отпустили без составления протоколов. 

Также в понедельник, 2 октября, самого Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг. 

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