В Петербурге полиция задержала агитировавших за Навального

В ночь на вторник, 3 октября, в Петербурге полиция задержала трех девушек и молодого человека, котоыре расклеивали листовки о предстоящем несанкционированном оппозиционном митинге. Они были задержаны на набережной реки Карповки, рядом с местным офисом телеканала «Россия».

«Молодые люди расклеивали афиши формата А3, приглашавшие на субботнюю встречу с Алексеем Навальным в Петербурге, которые были отпечатаны еще до того, как он был арестован на 20 суток. Практически сразу они были замечены полицейскими, патрулировавшими улицу», — передает «Росбалт» заявление штаба оппозиционера.

Задержанные отказались от дачи показаний, к ним прибыл общественный защитник. В результате девушек и молодого человека отпустили около трех утра без составления протокола. Плакаты были изъяты.

Накануне, 2 октября, Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг.