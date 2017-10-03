Кремль прокомментировал арест Навального

Публичные призывы к митингам противоречат российским законам, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова оппозиционного политика Алексея Навального, который назвал свой арест на 20 суток "подарком на путинский юбилей".

"Митинги и публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Выступающие с такими призывами преследуются по закону", — заявил Песков.

Накануне, 2 октября, Симоновский суд столицы постановил отправить Навального под арест на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» в соцсетях.

Оппозиционер был задержан в пятницу, 29 сентября, при выходе из своего дома в Москве, когда он собирался поехать на вокзал, чтобы направиться в Нижний Новгород на митинг. В полиции заявили, что причиной его задержания стали неоднократные призывы Навального к участию в несогласованных публичных мероприятиях. При этом, по словам самого Навального, акция в Нижнем Новгороде была санкционирована властями.

После решения суда Навальный заявил, что раньше его "арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные". "Подарок на путинский юбилей, не иначе", — заключил он. Юбилей президента РФ будет 7 октября – Владимиру Путину исполнится 65 лет.