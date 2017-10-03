В Петербурге полиция обыскивает штаб Навального

Вечером во вторник, 3 октября, в петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального пришли полицейские и проводят там обыски, передает «Росбалт» со ссылкой на активистов штаба.

Сотрудники правопорядка заявляют, что поводом для их визита стала жалоба на расклеенные афиши с информацией о несогласованном митинге сторонников Навального 7 октября. Сейчас проходит выемка агитационных материалов «для проведения экспертизы». Координатор штаба оппозиционера Полина Костылева задержана.

Накануне ночью в Петербурге были задержаны три девушки и молодой человек, которые расклеивали афиши о грядущей акции. Их доставили в отдел полиции, но через три часа отпустили без составления протоколов.

Также накануне, 2 октября, самого Алексея Навального арестовали на 20 суток за призывы прийти на его митинг.