Депутат ЗакСа Максим Резник вышел на свободу

Депутат петербургского Заксобрания от фракции «Партии роста» Максим Резник вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Его встретили с цветами у выхода из изолятора на Захарьевской, 6, передает Zaks.ru.

Фото: Мария Кольцова / Zaks.ru

Оппозиционного парламентария арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей 28 июля. Причина - участие в митинге 12 июня. Сам Резник сообщил, что на Марсовом поле исполнял свои служебные обязанности, как член контрольной группы ЗакСа. По словам депутата, составление протокола в его отношении спустя почти месяц после акции является последствием его политической деятельности, в рамках которой он требовал расследования событий 12 июня.

Протестующие 12 июня от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".