Резника арестовали на 10 суток за участие в акции протеста 12 июня

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей за участие в акции протеста 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Акции во многих городах России 12 июня проходили под общим лозунгом "Требуем ответов!", они стали продолжением протестов 26 марта. Митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Судья Дзержинского суда Владимир Васюков отметил, что 12 июня Резник находился на Марсовом поле, вокруг него не менее тысячи человек скандировали "Путин надоел". При этом депутат находился в непосредственной близости от митингующих, а значит - участвовал в акции, посчитал судья.

Кроме того, Васюков согласился с мнением полиции, что протестующий Резник во время задержания хватал сотрудников Росгвардии за шею и препятствовал их работе. Довод защиты о том, что парламентарий, находясь на Марсовом поле, исполнял свои должностные обязанности, судья не принял во внимание, так как доказательств тому не нашел.

Резника оштрафовали на 10 тыс. по статье "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания" и тысячу рублей по статье "сопротивление сотрудникам полиции".

Протестующие 12 июня от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".