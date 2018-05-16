«ПроБЕГ». Путеводитель по беговой жизни России

Сайт «ПроБЕГ» создан в 2002 году любителями бега и продолжает развиваться как путеводитель по беговой жизни России. Его главные цели – быстрый и удобный доступ к информации о пробегах России и мира, ведение статистической и другой информации о беговом движении в стране и мире.

За 15,5 лет работы сайт собрал данные о более чем 19,6 тыс. забегов. Всего в базе данных «ПроБЕГа» 1,420 млн результатов, из которых 352,3 тыс. привязаны к конкретным бегунам. Кропотливая работа по привязке результатов к конкретным людям ведется ежедневно.

В настоящее время «ПроБЕГ» – это удобный современный ресурс, включающий в себя множество сервисов для людей, чьим увлечением в жизни является бег. На сайте представлен полный календарь беговых мероприятий страны и ближнего зарубежья, а также календарь основных зарубежных стартов, за исключением так называемых онлайн-забегов, участники которых сами фиксируют свои результаты.

С 2015 года в календарь стали включаться трейлы, а также триатлонные старты. На каждый старт на сайте ведется карточка, в которой аккумулируется вся информация за все годы его проведения. На основании данных карточек стартов формируется их статистика, уже на основании которой создается свой собственный рейтинг пробегов. Всегда можно посмотреть лучшие соревнования по многим критериям.

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«ПроБЕГ» – это самая большая база данных протоколов, отчетов и ссылок на фотоальбомы прошедших мероприятий. На сайте представлен рейтинг любителей бега страны и ближнего зарубежья, принимающих участие в беговых любительских соревнованиях: пробегах, марафонах и т. д. С 2010 года сайт проводит заочное соревнование между клубами любителей бега, которое по своей сути в настоящее время переросло в рейтинг и клубов, и их участников. Ежегодно в соревновании принимают участие почти три тысячи человек.

На сайте «ПроБЕГа» всегда можно найти последние новости с прошедших стартов, а также анонсы самых интересных и крутых будущих стартов. Подробнейшую статистику по стартам 2016 года можно посмотреть здесь: http://base.probeg.org/russia_report/. Отчет по результатам 2017 года готовится.

С сентября 2016 года сайт активно начал расширять спектр своих сервисов. Теперь каждый любитель бега может создать на сайте свой кабинет, в котором будут аккумулироваться все его старты. Вся информация систематизируется и сортируется по различным аспектам.

Создатели ресурса собирают результаты с забегов самостоятельно, но всегда рады результатам, которые поступают от участников. Вся информация «заливается» в общую базу данных, объединенную с базой результатов КЛБМатча. Зарегистрировавшись на «ПроБЕГе», вы сможете найти свои результаты – а всевозможную статистику по ним посчитают за вас.

Со своей страницы с результатами вы можете добавить ссылки на свои отчеты или фотографии со всех посещенных вами забегов. Они будут доступны всем посетителям сайта.

Среди всех будущих забегов, представленных ресурсом, вы легко найдете интересные вам по дистанции, датам, городу или региону. А нажав соответствующую кнопку на странице забега, вы сохраните его на своей странице. Вам не нужно будет держать в голове все понравившиеся соревнования, а ваши друзья, если сделаете профиль доступным другим посетителям, смогут узнать, на каких стартах вас можно встретить. Также вы одним кликом можете добавить любой забег в iCalendar, Google Calendar или Outlook Online.

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За новостями с интересных забегов теперь можно следить и на страницах в социальных сетях – в своей ленте вы будете читать только о релевантных событиях.

Сделаны удобные сервисы и для руководителей беговых клубов. Можно фиксировать результаты каждого члена клуба, участвовавшего в том или ином старте. Если результатов на «ПроБЕГе» пока нет, на странице каждой дистанции пробега можно опубликовать их самостоятельно. Также можно управлять командами вашего клуба в КЛБМатче. На странице клуба вы сами можете добавлять и новые команды, и новых участников.

Не забыты и организаторы стартов. Теперь вам предоставлена возможность мгновенно выкладывать информацию о забегах, которые организуете, в том числе включать старты в календарь, делать анонсы, добавлять протоколы, фото, отчеты, публиковать информацию на титульной странице «ПроБЕГа».

«ПроБЕГ» не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. Планов на открытие новых сервисов много.

В настоящее время команда ресурса ищет спонсоров для КЛБМатча. Приоритет отдается бизнесу, занимающемуся спортивной экипировкой и производством спортивного питания. «ПроБЕГ» гарантирует ежедневное посещение сайта более двух тысяч отдельных представителей сугубо целевой аудитории, а в месяцы пика стартов – как правило, это май и сентябрь – более трех тысяч. Для спонсоров – удобное предложение: выделение сертификатов на энные суммы с отовариванием в их магазинах, получением победителями их продукции.

Рады на «ПроБЕГе» и новым членам команды. Объем информации, который приходится перерабатывать, – огромный, поэтому нужны помощники. Сейчас в команде восемь человек, и этого явно недостаточно. Кроме «рабочих рук», обрабатывающих ежедневно поступающую информацию, есть необходимость в web-программисте, юристе и бухгалтере.

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«Мы также будем рады любым предложениям и замечаниям о сайте и базах результатов и забегов. Мы будем очень рады спонсорским предложениям. Пишите нам на info@probeg.org», – говорят организаторы ресурса.

У вас есть любая информация о прошедших или предстоящих пробегах и их результатах, которой нет на «ПроБЕГе»? Присылайте – и ее опубликуют для всех желающих.

Приглашают всех: и опытных бегунов, и самых начинающих! Приходите на «ПроБЕГ» и вы получите не только максимум информации о любительском беге в стране и за рубежом, но и свой персональный кабинет, в котором будут собираться все ваши официальные старты.

Фото к тексту: pexels.com