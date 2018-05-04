Городской бег: почему в Куала-Лумпуре нет, а в Нью-Йорке с удовольствием?

Путешествующий бегун и студент s10.run Александр Шевченко занимается планированием городского пространства, а в свободное время в этом пространстве бегает. Специально для нас он составил рейтинг городов с точки зрения возможности выйти на улицу и сразу побежать любую из тренировок.

10 место. Куала-Лумпур, Малайзия

Живу сейчас в этом городе. Чтобы бежать длительный кросс в одну линию, потребуется респиратор, автомобильный навигатор с картой развязок и пятилитровая бутыль с водой. Куала-Лумпур автоцентричный и вдобавок находится в тропическом климате. Мой рекорд в дисциплине «выйти и бежать прямо» – три километра.

9 место. Кошице, Словакия

Сюда я попал в феврале. Это было время снегов и морозов. Тогда комунальные службы нехотя прочищали узкие дорожки в недельном снегу. Мой 10-километровый кросс и спецбеговые упражнения не один раз проходили мимо трамвайных путей и остановки. Только там было чисто. Так бегуны, как и автомобилисты, зависят от комунальщиков.

8 место. Лиссабон, Португалия

Прекрасный город у океана. Он развивался по особым южно-европейским законам, поэтому занимает огромную площадь. Ваш стадион для ускорений может оказаться в часе езды, а на пути в нему сделаете 10 х 200 метров забегания в гору. Лиссабон – город холмов.

7 место. Венеция, Италия

Туристическая столица Европы. Здесь бегать лучше на рассвете и четко знать маршруты. Вокруг Венеции круг через два десятка мостов в 12 километров. Здесь нет машин и даже велосипедов. На длительную воскресную пробежку лучше поехать на морском трамвае на остров Лидо. Главное – не забыть, во сколько трамвай уезжает обратно, иначе можно задержаться на лишних полчаса.

Фото: Telegram / @s10run

«За пять лет регулярных тренировок мне приходилось не один раз складывать с собой кроссовки в путешествие. Я достаточно часто саботировал тренировочный план в это время и не бегал все тренировки по расписанию. В таком формате большую роль играют исходные условия города – насколько он адаптирован к бегу. Могу ли я выбежать ночью? Могу ли бежать фартлек прямо по улице? Смогу ли найти воду после скоростных отрезков, если забыл деньги дома? Вывезет ли меня метро с лесной опушки, куда я забегу во время длительного кросса? Я занимаюсь урбанистикой – развитием городов. Конечно, никто не планирует город непосредственно для бегунов. Бегун по природе человек независимый. Он может быть тем тестировщиком, который собственным опытом укажет на места, которые не работают. Поэтому решил составить рейтинг беговых городов из тех, где удалось побывать. Оценивал основное качество для путешествующего бегуна – возможность выйти и сразу бежать любую тренировку», – цитирует Telegram-канал s10run Александра Шевченко.

6 место. Севилья, Испания

Город сильных и выносливых бегунов. У Севильского марафона золотой знак среди марафонов. Город адаптирован для велосипедистов, поэтому о бегунах тоже не забыли. Набережная Гвадалквивира идеально подходит для темповой десятки. Шестое место только потому, что летом температура здесь переваливает за +50 градусов.

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Фото: Telegram / @s10run

5 место. Понта-Дельгада, Азорские острова, Португалия

Этот маленький город содержит необходимые элементы для тренировок бегуна при идеальной чистоте воздуха. Открытый атлетический стадион в центре города, набережная вдоль океана на 10 километров, обилие горок и трейловых беговых маршрутов. Из минусов – далеко добираться.

4 место. Нью-Йорк, США

«Большое яблоко», как окрестили классики. Город делится на пять разных по структуре районов – «боро». Функциональный транспорт не без перебоев довезет в практически любую точку города. Загруженность города людьми и машинами оставляет бегунам парки и набережные. В то же время они не связаны в единую систему, когда можно бежать 30 километров в воскресенье, перебегая из парка в парк и дальше.

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3 место. Киев, Украина

Кто-то скажет незаслуженно, но в Киеве есть все условия для комфортных тренировок не зависимо от района. Почти в каждом микрорайоне найдется открытое 200 или 400-метровое кольцо. Количество парков и скверов по-прежнему большое, хотя Киев уже давно не зеленая столица Европы. Киевский рельеф, компактность и наличие зеленых зон в каждом секторе города уверенно ставят его в тройку личного рейтинга.

Фото: Telegram / @s10run

2 место. Лондон, Объединенное Королевство

Этот город – заветная мечта марафонцев. Здесь даже после двух недель с картой я ориентировался с трудом. Но ни разу не испытал проблем во время бега. Много зеленых зон, возможность выбирать второстепенные дороги для бега, красивая картинка вокруг. И моя личная слабость – куда бы не убегал на пробежку утром, всегда находил отличный кофе на обратном пути и спокойно трусил после этого домой.

1 место. Берлин, Германия

Здесь немыслимые 25 тыс. человек работают, обслуживая зеленые насаждения столицы. Берлин обладает не только беговой инфраструктурой, но и беговым духом. Вдоль канала, в парке, между станциями метро. В городе чаще используют отлаженный общественный транспорт и велосипед, чем автомобиль. Поэтому вред от бега у дороги тут ниже. Город не имеет центра, здесь каждый район автономный и количество лишних и бесполезных километров сокращается до минимума.

Ориентированность на бегунов в планировании городов играет на руку не только спортсменам, но и детям, маломобильным группам населения, молодым родителям, да и просто людям, которые любят проводить время вне дома, в городе.

Фото: Telegram / @s10run

Наши друзья из Runable – пример проектов, которые меняют города через бег. Они собирают команду из 10 амбассадоров проекта, которые пробегут Нью-Йоркский марафон в классических костюмах. Участники будут готовиться шесть месяцев с тренером, пройдут сбор в Кении, чтобы выйти на старт уже в ноябре этого года. Цель проекта привлечь внимание к низкой физической активности городских жителей и мотивировать их выйти на первую пробежку.