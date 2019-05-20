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Автор книги «Не про бег» Юрий Строфилов проведет лекцию на Книжном салоне в Петербурге

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© Фото: Instagram / @strofilov

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Лекция состоится в Михайловском манеже в четверг, 23 мая, начало в 17:30.

В Петербурге 23 мая состоится лекция Юрия Строфилова, автора книги «Не про бег» и создателя системы онлайн-тренировок S10.run. Юрий успешно финишировал на шести крупнейших марафонах мира и сейчас занимает первые строчки мирового рейтинга World Marathon Majors в своей возрастной категории.

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона он расскажет о том, зачем и почему люди занимаются бегом, и ни разу не затронет тему здоровья: «Конечно, бег – это здоровый образ жизни. Но если бы здоровье по-настоящему интересовало людей, прибыль компаний по производству сигарет, лекарств и фастфуда была бы равна нулю. Здоровье – это приятный бонус. Бегают люди не за здоровьем». По мнению Юрия, бег – это в первую очередь социальный лифт, источник вдохновения, защита от суеты и самооценка.

«Не про бег»– книга, в которой автор, марафонец-любитель, делится своим опытом, ошибками и уроками. В ней собраны воспоминания и впечатления об участии в крупнейших марафонах мира. Это калейдоскоп реальных историй и философских сказок, притч и размышлений автора. Книга действительно совсем не про бег, она про то, как научиться не ждать своего счастья и получать удовольствие прямо во время пробежек. Прочитав эту книгу, вы сможете увидеть бег изнутри и полюбить его или, по крайней мере, понять его, даже если никогда не бегали.

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Евгений Суборов, врач-реаниматолог, кардиолог и марафонец-любитель:

«Что может быть скучнее, чем книга про марафон? Очевидно, что книга про шесть марафонов. Подготовился, прилетел, пробежал, получил медаль, я молодец, делай, как я. Скука. Вот примерно так я и думал, открывая эту книгу. И… пропал на пару дней, изредка выныривая из чтения, чтобы поесть или побегать. Эта книга – не про мотивацию, но про бесконечно удивительный мир бега. Эта книга – не про «делай, как я», но про то, что в нашем мире все взаимосвязано. Эта книга не дает ни одного рецепта, кроме ризотто. Эта книга не про медицину и физиологию, но куда уж без них в беге и спорте. НАД, митохондрии, LSD (нет, это не то, что вы подумали), цилиндр Крога, капилляры, адреналин, гликоген, кислород и лактат – физиология в действии! После прочтения книги не остается сомнений в том, что бег – это жизнь в миниатюре со своими взлетами и падениями, разочарованиями и победами над собой».

Лекция Юрия Строфилова на Книжном салоне (Михайловский манеж) состоится в четверг, 23 мая, начало в 17:30.

Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 23 по 26 мая в Михайловском манеже и окрестностях. Участие в нем также примут писатель Алексей Иванов («Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок»), главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович и другие.

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