Стать частью «Белой ночи»: самый уютный ночной забег пройдет на берегу Финского залива

Но вот незадача – старт забегам дают в 8 часов утра, несмотря на такое говорящие название. Все дело в том, что в начале своей истории, еще в Ленинграде, марафон действительно проводился ночью, освещенный романтическим светом городских фонарей и в сопровождении уличных музыкантов. Но по мере роста количества участников и увеличения общей популярности пробега, а также в связи с возникшими сложностями организации, было принято тяжелое, но единственное возможное решение – отказаться от главной идеи ночного забега. При этом мероприятие сохранило за собой название, став не только спортивным символом Петербурга, но и одним из крупнейших марафонов России.