Стать частью «Белой ночи»: самый уютный ночной забег пройдет на берегу Финского залива

«Белая ночь» – это трейл, а не шоссейный забег. Это дисциплина, которая бережет коленки, дает возможность насладиться невероятными пейзажами, и при этом не нужно уезжать далеко из города. Трейлов в календаре забегов много, но трейла в черте города, на котором можно получить удовольствие от мягкого грунта и воды, больше нет нигде.



«Белая ночь» – это не только бег на 10 и 20 км, но и дисциплина, которую вы больше нигде не найдете – скандинавская ходьба на 10 и 20 км. А где еще любители этого вида спорта смогут испытать свои силы ночью?