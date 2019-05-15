Автор книги «Не про бег» Юрий Строфилов выступит в эфире Вечернего МИФа

В четверг, 16 мая, в эфире Вечернего МИФа выступит владелец сервиса онлайн-тренировок S10.run и автор книги «Не про бег» Юрий Строфилов, человек, который пробежал свой первый марафон в 50 лет, а спустя год стал лучшим российским бегуном на марафоне в Нью-Йорке. Сейчас за плечами Юрия шесть главных забегов мира: Токийский, Лондонский, Берлинский, Бостонский, Чикагский и Нью-Йоркский марафоны. И все они быстрее трех часов.

«Не про бег» – это книга, в которой собраны все впечатления, опыт, ошибки и уроки марафонца-любителя. В действительности она совсем не про бег, а про то, как научиться не ждать своего счастья и получать удовольствие прямо во время пробежек. Это калейдоскоп воспоминаний о подготовке к марафонам и об участии в них, реальных историй и философских сказок, притч и размышлений автора. Эта книга позволит увидеть бег изнутри и полюбить его или, по крайней мере, понять его даже тем, кто никогда не бегал.

«Обычно читатели требуют мгновенного результата. Поэтому книги о том, как пробежать марафон, подготовившись к нему за три месяца, продаются лучше, чем книги про планомерную нефорсированную работу, рассчитанную на стабильные результаты. Эта книга не подготовит вас к марафону за три месяца, но результат она даст мгновенный. Вы начнете получать удовольствие от бега на первой тренировке! Не через три месяца, нет. Завтра! Нет, не завтра, сегодня!» – делится автор.

Читайте также:

Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов: «Закончил я чтение этой книги вновь с мыслью, что она про бег. Но не про бег, как серию последовательных повторяющихся движений ногами и руками, а про бег, как образ жизни. Про марафон, как способ познать себя, как способ преодоления и открытия новой лучшей версии себя. Мы очень часто не отдаем себе отчет в том, что обладаем одним из самых удивительных творений природы – человеческим телом, по сравнению с которым атомные реакторы, ракеты, субмарины, гоночные болиды, дорогие часы, яхты и даже искусственный интеллект просто картонные поделки. Жить в согласии с этим удивительным инструментом, понимать его фантастические возможности, быть умным и продвинутым пользователем – это огромная радость. И совсем не удивительно, что в таком теле чаще возникают хорошие прорывные и добрые идеи, честность с собой и окружающими, желание делать что-то важное. В общем, читайте про бег (или не про бег) и откройте нового себя. В новом теле, на новой планете».

Эфир с Юрием Строфиловым состоится в четверг, 16 мая, в 17:00. Посмотреть эфир можно в официальном аккаунте издательства «МИФ» в Instagram.

Вечерний МИФ – это живой эфир с авторами и экспертами издательства «Манн, Иванов и Фербер». Каждый четверг они отвечают на вопросы, делятся своими взглядами и идеями и самое главное – вдохновляют. В гостях у МИФа побывали Елена Резанова («Никогда-нибудь»), Лариса Парфентьева («100 способов изменить жизнь»), Катерина Ленгольд («Просто космос») и другие.