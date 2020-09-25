Повторный ложный вызов скорой теперь обойдется в 5 тысяч рублей

Повышение размера штрафа за повторный заведомо ложный вызов скорой помощи появилось в законопроекте, который был внесен в Госдуму. Автором законопроекта является Сергей Лисовский. Он утверждает, что повторный ложный вызов любой экстренной службы нужно сделать отдельным правонарушением. Так, заведомо ложно вызвать полицию, пожарную охрану или скорую помощь обойдется россиянину до 5 тысяч рублей. Однако размер штрафа может быть и меньше, так он будет варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей.

На данный момент известно, что около 4% вызовов экстренных служб являются ложными.