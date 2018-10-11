Штраф за ложный вызов экстренных служб предложили повысить в пять раз
© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»
Сейчас за это приходится платить тысячу рублей.
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