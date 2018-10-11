Штраф за ложный вызов экстренных служб предложили повысить в пять раз

Депутаты Московской областной думы предложили увеличить в пять раз штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи. Об этом сообщают «Известия».

Парламентарии считают, что россиян должны штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей или приговаривать к принудительным работам на срок до 200 часов.

По данным депутатов, в Подмосковье из 22 тыс. сообщений около 4% являются ложными. Всего МЧС за 2017 год зафиксировало 77 подобных звонков.

Авторы инициативы отметили, что ложный вызов влечет большие расходы бюджетных средств, а также лишает помощи тех, кто в ней нуждается.