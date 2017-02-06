В Петербурге появится свой инвестиционный фонд. Законопроект о его создании уже разработан, его рассмотрят на заседании ЗакСа. Об этом сообщили в пресс-службе комитет по инвестициям.

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В фонд войдут часть средств городского бюджета, их будут тратить на подготовку необходимой документации в рамках реализации инвестпроектов по механизму государственно-частного партнерства.

Например, деньги из фонда пойдут на разработку проектной документации, концепций, технико-экономического обоснования и других документов.

«Объем бюджетных ассигнований фонда устанавливается законом о бюджете Петербурга на очередной финансовый год», - отметили в пресс-службе.

В комитете считают, что фонд будет способствовать улучшению инвестиционного климата города. Он будет повышать привлекательность экономики и эффективного использования средств бюджета Северной столицы.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей. Доход бюджета в прошлом году - 476,7 млрд рублей, а расходов было на 496,5 млрд рублей.