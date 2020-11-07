Власти Петербурга выделили 900 миллионов на долги по коммуналке

Власти Санкт-Петербурга выделили из городского бюджета 905 миллионов рублей, чтобы помочь жителям оплатить коммунальные услуги. В связи с пандемией коронавируса многие городские семьи не смогли сделать это самостоятельно.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, на субсидии претендовало более 71,4 тысяч семей. 905 миллионов выделили на выплаты по коммунальным услугам за 10 месяцев. В бюджете города на эти цели было заложено около миллиарда рублей.

Субсидию могут предоставить по заявлению. Его следует составить на портале Госуслуг или в Городском центре жилищных субсидий. Подать заявление на помощь можно дистанционно.