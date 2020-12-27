Эксперты ожидают роста цен на автомобили на 10%

В 2021 году автомобили в России могут подорожать минимум на 10%. Как пишет "Ъ" со ссылкой на экспертов, причиной роста цен будет снижение курса рубля, а также ситуация на авторынке.

Автоэксперт Михаил Лезжов напомнил, что рубль подешевел на 30% и это не может не сказаться на стоимости авто. Их собирают полностью или частично из комплектующих, в стоимости которых зачастую заложена иностранная валюта, отметил он.

Лезжов добавил, что в российских салонах уже несколько месяцев наблюдается дефицит машин. Вероятно, так продолжится до весны и авто можно будет брать только под заказ, ожидая товар по несколько месяцев.

Эксперт полагает, что дефицит мог возникнуть из повышенного предновогоднего спроса.

Как писал Санкт-Петербург.ру, россияне в ноябре начали скупать авто, пытаясь успеть до Нового года, чтобы цены на машины не успели вырасти.