Россияне массово скупают автомобили до наступления 2021 года

В Ассоциации Европейского бизнеса сообщили, что в России на ноябрь 2020 года продажи автомобилей выросли на 5,9% или 8725 штук. Общее число продажи машин достигло отметки в 157 680 автомобилей.

Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «Авилон», объяснил, что подобный высокий спрос связан с нехваткой автомобилей в салонах дилеров. Также россияне пытаются как можно скорее купить авто пока цены на них еще не выросли.

Из-за роста себестоимости авто, а также повышения утильсбора в 2021 году цены на машины вырастут на 2-5%. Кроме того, из-за стабилизации рубля сильно падает потребительский спрос.