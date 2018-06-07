В ЦБ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Модель поведения современной молодежи может оказать негативное воздействие на основы пенсионной системы, сообщается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

Специалисты банка объясняют это тем, что поколение, родившееся 1980–2000-х, настроено жить здесь и сейчас, не делать больших накоплений и тратить деньги на удовольствие. Такое поведение может оказать негативное влияние на рост экономики.

В частности, действия молодежи могут оставить без пенсии следующее поколение и тем самым подорвать устои пенсионной системы, «основанные на механизме межпоколенческого трансфера». Регулятор предложил скорректировать модель поведения и разработать «дружескую» среду для взаимодействия с молодыми людьми, чтобы снизить возможный ущерб.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о возможном повышении пенсионного возраста в России. Соответствующие предложения он внесет на рассмотрение депутатов Госдумы в ближайшее время. По словам главы кабинета министров, пенсионная система в стране требует совершенствования, однако действовать нужно «аккуратно и взвешенно».

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