Медведев пообещал подготовить проект повышения пенсионного возраста в ближайшее время

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложения по повышению пенсионного возраста в России будут внесены на рассмотрение депутатов Государственной думы в ближайшее время.

Он заявил, что пенсионная система в стране требует совершенствования, однако действовать нужно «аккуратно и взвешенно». Медведев подчеркнул, что возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни находилась в районе 40 лет.

«С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», – передает «Интерфакс» слова и.о. председателя Правительства РФ.

В настоящее время пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин – 60 лет. Власти России на протяжении нескольких лет нередко говорят о необходимости его повышения.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку, но его члены продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Он, в свою очередь, внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам строительства.

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