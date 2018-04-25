Дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2018 год увеличится в 2,4 раза

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2018 году вырастет более чем в два раза. Согласно поправкам Министерства труда, он увеличится со 106,6 млрд рублей до 256,8 млрд, сообщил РБК.

Согласно документу, опубликованному на сайте нормативно правовых актов, в нынешнем году прогнозируемые доходы фонда сократятся на 66,7 млрд рублей. Расходы будут значительно увеличены — на 83,5 млрд рублей.

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что пересмотр прогнозов связан с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.

«В настоящий момент в бюджет готовятся изменения, например в связи с перераспределением средств на софинансирование социальных программ субъектов РФ, выплатами ветеранам ко Дню победы и по некоторым другим направлениям», — добавили в организации.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин сказал, что, по всей вероятности, изменение бюджета носит только технический характер. Он считает, что это не повлияет на выплаты пенсий.

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