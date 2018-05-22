Центробанк ввел обращение сторублевую купюру, посвященную ЧМ-2018

Во вторник, 22 мая, Центробанк в преддверии Чемпионата мира по футболу в России ввел в обращение необычную памятную банкноту номиналом 100 рублей с вертикальным расположением рисунка, сообщает пресс-служба ЦБ. Тираж купюры составит около 20 млн экземпляров.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов – таких, как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», – раскрывают смысл купюры представители Банка России.

На оборотной стороне купюры изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

В новой сторублевой купюре прменены высокие технологии – это первая полимерная банкнота, выпущенная Центробанком. По словам регулятора, пластиковые деньги служат гораздо дольше и куда чище, поскольку не поглощают влагу и грязь.

Полимерная банкнота обладает визуальными защитными признаками, которые позволяют проверить купюру с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части. Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь.

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На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках. В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу.

На сегодняшний день банкноты доставлены в подразделения регулятора в Москве, Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре. В мае-июне их доставят во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению. Однако пока неизвестно, будут ли продаваться купюры с наценкой.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России – Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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