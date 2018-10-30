УФАС Петербурга приостановило аукционы на новогоднее оформление города на 38 млн рублей

УФАС приостановило несколько аукционов на оформление Петербурга к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На условия закупок на общую сумму 38 млн рублей пожаловались участники рынка», – говорится в сообщении. Закупки объявил СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Речь идет об украшении Московского проспекта и Ушаковской развязки световыми композициями (стоимость лота – 16,8 млн рублей); Литейного, Загородного и Владимирского проспектов, а также улицы Марата (5 млн рублей); Конногвардейского бульвара – гирляндами на деревьях и световыми композициями на тросовых конструкциях (12,7 млн рублей).

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Последний спорный пункт – новогоднее оформление других районов города световыми консольными композициями и композициями на опорах освещения (3,5 млн рублей).

Заявителями выступили ООО «ЛУЧ», ООО «ТЕХМАШ», ООО «Завод металлоконструкций» и ЗАО «Волгобалт Медиа».

Изучение жалобы по первой закупке антимонопольщиками пройдет в среду, 31 октября. Остальные обращения будут рассмотрены 1 ноября.