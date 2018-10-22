УФАС Петербурга отложило проектирование центра для детей-инвалидов

УФАС приостановило проектирование образовательного комплекса для детей-инвалидов в Петербурге. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Не пройден контроль по части 5 статьи 99 №44-ФЗ», – говорится в сообщении. Речь идет о контроле в сфере закупок.

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Заказчиком комплекса выступает Фонд капитального строительства Петербурга. Организация потребовала от участников конкурса в качестве подтверждения деловой репутации предоставить сертификат Федерального агентства по техническому регулированию или сертификат Системы добровольной сертификации «Развитие, качество, актуальность».

Антимонопольная служба вмешалась после жалобы компании «Альянс ЕСП».

Компания обратила внимание ведомства, что условия оценки произвольные, однако фирма должна будет понести существенные затраты.

В УФАС согласились с бизнесменами, поэтому заказчику необходимо будет устранить нарушения в документации, а затем продолжить проведение конкурса.

Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 17 миллионов рублей. Итоги конкурса планировали подвести 21 ноября. Подготовленную проектную документацию предполагалось получить к 15 ноября.

Школу для детей-инвалидов должны построить на углу Дальневосточного проспекта с улицей Антонова-Овсеенко.