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«Очередные уловки в документах»: УФАС отменила две закупки Смольного на 30 млн рублей

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© Фото: fas.gov.ru

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Служба выявила нарушения в документах на проведение госзакупок.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выявило нарушения в проведении госзакупок, которыми занимались СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Организации ищут подрядчиков для капитального ремонта Рыбацкого моста через Славянку за 9,8 млн рублей и разработчика проекта по созданию историко-литературного музея из жилого дома в Пушкине.

В УФАС заявили, что заказчики при выборе подрядчиков излишне строги по параметру «деловая репутация». Это ограничивает конкуренцию, так что ведомство предписало провести конкурсы заново.

Оба заказчика требовали от участников конкурса сертификат по ГОСТу. В УФАС рассказали, что предоставление этого документа требует существенных денежных и временных затрат от потенциальных подрядчиков. Компании, у которых уже есть этот документ, получили неоправданное преимущество.

«Позиция УФАС однозначна – показатель оценки деловой репутации в соответствии с конкретным ГОСТом должен быть исключен из конкурсной документации» – заявили в службе.

Руководитель ведомства Вадим Владимиров заявил, что УФАС фиксирует подобные нарушения со стороны заказчиков не в первый раз, и такие «уловки» в документах стали появляться все чаще.

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