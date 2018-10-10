После смерти двух человек в кипятке «Теплосеть» решила потратит 184 млн рублей на ремонты

«Теплосеть Петербурга» потратит до 184 млн рублей на проведение ремонта аварийных труб в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Теплосети».

В течение следующего года теплосети будут ремонтировать в 11 районах города. Предприятие объявило 7 конкурсов. Победителей выберут методом открытого запроса предложений в ноябре.

Подрядчики должны будут не только устранить технологические нарушения на трубопроводах и тепловых сетях, но и привести в порядок территории, которые пострадали в результате аварий.

В документах указано, что ремонт ждет трубы в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Красносельском, Кировском, Невском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском и Красногвардейском. Компании-победители будут работать там, где внезапно возникнет необходимость в ремонте.

В конце сентября на Измайловском проспекте прорвало трубу, два человека погибли, пострадали машины. Затем была череда прорывов труб. Почти 700 домов в Калининском районе 9 октября остались без тепла из-за аварии.