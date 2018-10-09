Почти 700 домов в Калининском районе остались без тепла из-за дыры в трубе

В Калининском районе Петербурга из-за дыры в магистральной теплосети без тепла остались 677 зданий. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Проблему сотрудники организации обнаружили во время объезда города. Проблему выявили у дома №37, корпус 2, по Полюстровскому проспекту.

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По нормативу работы должны закончить к 15:00 10 октября. В настоящее время тепла нет у тысяч петербуржцев.

Отопительный сезон в Петербурге начался 28 сентября. В начале октября чиновники заявили, что в части домов нет тепла из-за проблем со стояками. Их должны устранить к 13 октября.