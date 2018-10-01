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На Измайловском, где из-за прорыва трубы погибли два человека, появился стихийный мемориал

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© Фото: Екатерина Кузьменко / Росбалт

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В «Теплосети» отметили, что трубу прорвало из-за технологического нарушения.

Около антикафе «Типичный Питер», где погибли двое молодых людей, появился стихийный мемориал. Петербуржцы приносят иконы, свечи и цветы.

В «Теплосети» отметили, что труба проходила экспертизу безопасности в прошлом году при подготовке к отопительному сезону – нарушений выявлено не было. Тем не менее в организации заявили, что трубу прорвало из-за технологического нарушения.

Во дворе дома №20 ночью 28 сентября прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил антикафе, которое находилось в подвальном помещении. От ожогов погибли двое молодых людей 1998 года рождения – Андрей Начинкин и Максим Шустров. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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