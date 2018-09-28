На Измайловском проспекте прорвало трубу, два человека погибли, пострадали машины

На Измайловском проспекте в Петербурге прорвало трубу у дома №20. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Инцидент случился в ночь на 28 сентября. Возле здания, в котором находится кафе «Типичный Питер», лопнула труба 1992 года.

В «Теплосети» отметили, что при подготовке к отопительному сезону, который начался 28 сентября, участок был полностью проверен. Тем не менее в организации заявили, что трубу прорвало из-за технологического нарушения.

По словам очевидцев, в место прорыва упали два автомобиля. Возле находились два молодых человека, которые решили вернуться в кафе за своими вещами. Тела парней 1998 года рождения нашли в затопленном подвале.

Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ведомства.