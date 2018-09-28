  • 28 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 28.09.2018 81.77 +0.62
Нефть(p) 28.09.2018 5471.03 +91.95

На Измайловском проспекте прорвало трубу, два человека погибли, пострадали машины

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело.

На Измайловском проспекте в Петербурге прорвало трубу у дома №20. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Инцидент случился в ночь на 28 сентября. Возле здания, в котором находится кафе «Типичный Питер», лопнула труба 1992 года.

В «Теплосети» отметили, что при подготовке к отопительному сезону, который начался 28 сентября, участок был полностью проверен. Тем не менее в организации заявили, что трубу прорвало из-за технологического нарушения.

По словам очевидцев, в место прорыва упали два автомобиля. Возле находились два молодых человека, которые решили вернуться в кафе за своими вещами. Тела парней 1998 года рождения нашли в затопленном подвале.

Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ведомства.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Увидеть выставку автомобилей 20 века и попасть на фестиваль американского кино, сходить на мюзикл по роману «Идиот», на концерт группы «Алиса» и группы «Ленинград». Чем еще удивит и порадует октябрь – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Где найти самые старые деревья Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о деревьях в Северной столице, которым больше 300 лет. Они были свидетелями великих исторических событий, пережили революции и блокаду.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать
    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов
    18.09.18
    Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна
    18.09.18
    Мини-экскаватор bobcat
    14.09.18
    Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram