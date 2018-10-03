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Тепло во всех квартирах Петербурга появится до 13 октября

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© Фото: Instagram / @wiggle.cat

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В Смольном заявили, что из-за проблемы с частью стояков отопление получили не все горожане.

Проблемы с отсутствием отопления в квартирах петербуржцев должны решить в течение десяти дней – до 13 октября. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на зампредседателя Жилищного комитета Сергея Шарлаева.

По его словам, тепло подают во все дома, но его получают не все квартиры. Проблемы связаны с 2,5 тыс. стояков, что составляет примерно 1% от общего числа. «Чтобы провести полную работу по развоздушиванию стояков, нужно 10 дней», – сказал Шарлаев.

С 28 сентября, когда начался отопительный сезон, от горожан поступила примерно тысяча жалоб на проблемы с отоплением по телефонам горячей линии. Число обращений почти не отличается от результатов предыдущих лет.

Шарлаев отметил, что в 2018 году периодическое протапливание длилось всего четыре дня. Он подчеркнул, что это самый короткий период за последние годы.

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